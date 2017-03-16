В Краснодаре утвердили девять площадок для «Тотального диктанта»

В Краснодаре утвердили девять площадок, на которых в апреле можно будет написать «Тотальный диктант».

Организаторы рассчитывают привлечь не менее 1 тыс. человек. Площадки будут располагаться по следующим адресам:

Филологический факультет КубГУ — улица Ставропольская, 149,

Факультет журналистики КубГУ — улица Сормовская, 7,

Корпус «К» КубГТУ — улица Красная, 135,

Главный корпус КГУФКСТ — улица Буденого, 161,

КубГАУ — улица Калинина, 13,

Академия ИМСИТ — улица Зиповская, 5,

Wilson Pub — улица Горького, 104.

Остальные локации уточняются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы диктанта.

Также в этом году будет организовано не менее двух корпоративных площадок: в управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу — улица Старокубанская, 40/2 и в Торгово-промышленной палате Краснодарского края — улица Трамвайная, 2/6.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирная акция «Тотальный диктант» в этом году пройдет 8 апреля. Автором текста для диктанта стал русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович.

В 2016 году акция «Тотальный диктант» состоялась 16 апреля. В ней приняли участие 850 краснодарцев, из них двое получили пятерки.

Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

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