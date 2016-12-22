В Краснодаре утвердили проект бюджета на 2017 год

Депутаты гордумы Краснодара 22 декабря утвердили бюджет краевой столицы. Доходы на 2017 год запланированы в 22,3 млрд рублей.

Такое решение приняли на 30-м заседании городской Думы. В нем принял участие мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Перед нами стояла задача — «сверстать» реальный, работоспособный бюджет на 2017 год с учетом оптимизации некоторых статей расходов и жесткой экономии денег. Принципиально важно, что бюджет на следующий год принят с минимальным дефицитом, который мы планируем снижать и дальше. Это гарантия того, что все обязательства и заявленные программные обещания муниципалитет выполнит в полном объеме», — сказал глава города.

В новом проекте городского бюджета учтены все особенности налогового и бюджетного законодательства. Он прошел все стадии рассмотрения. Контрольно-счетная палата Краснодара провела его экспертизу.

Доходы на 2017 год запланированы в 22,3 млрд рублей. Из них собственные доходы бюджета — 14,2 млрд рублей, безвозмездные поступления из краевой казны — 8,1 млрд рублей. Расходы предусмотрены в 23,6 млрд рублей. Дефицит составит 1,3 млрд рублей.

Согласно проекту, в 2017 году бюджет Краснодара сохранит социальную направленность. Всего 59% доходов или 13,9 млрд рублей направят на финансирование разделов социальной сферы. Планируется, что на образование выделят 11,1 млрд рублей, на здравоохранение — 800 млн рублей, на культуру — 700 млн рублей, на социальную политику — 900 млн рублей, на физическую культуру и спорт — 400 млн рублей.

Расходная часть городского бюджета составлена в программном формате. Всего 86% расходов бюджета или 20,2 млрд рублей предусмотрены в рамках 23 муниципальных программ.

На следующие три года проект бюджета рассчитывался со снижением уровня дефицита. В 2017 год дефицит должен составить 1,3 млрд рублей, в 2018 — 0,9 млрд рублей, в 2019 — 0,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 23 ноября прошли публичные слушания по проекту местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

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