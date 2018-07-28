В Краснодаре увеличат число артезианских скважин

Всего с начала 2018 года ООО «Краснодар Водоканал» пробурил и восстановил работоспособность 16 артезианских скважин.

Предприятие продолжает работы по бурению в разных микрорайонах города.

«Это позволит увеличить подачу воды в различных частях города, обеспечить бесперебойное водоснабжение, а также улучшить качество воды. На глубине 80-800 м находятся пять эксплуатируемых водных пластов. Геологические особенности и потребности Краснодара требуют эксплуатации всех существующих, поэтому на каждом водозаборе предприятия функционируют скважины на различной глубине», — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Он пояснил, что смешиваясь в резервуарах, вода усредняется по показателям и становится лучше по качеству, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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