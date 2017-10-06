В Краснодаре увеличат количество трамвайных вагонов на маршруте № 20

Дополнительные вагоны появятся на маршруте с 9 октября.

В городском департаменте транспорта и организации дорожного движения пояснили, что пять одиночных составов трамвайного маршрута № 20 заменят на двойные. При этом добавят один дополнительный одиночный состав. Интервал движения на маршруте будет сокращен до десяти минут.

График выхода составов на маршрут № 20 сделали таким образом, что двусоставные трамваи будут отправляться с конечной остановки на улице Декабристов в утренний час-пик в 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:20.

По данным Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, маршрут № 20 обслуживали десять одинарных трамваев. После закрытия Садового моста к ним добавили еще три одинарных состава. Теперь маршрут № 20 будут обслуживать пять двойных трамвайных составов и девять одиночных, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на путепроводе по улице Садовой в середине августа стартовал капитальный ремонт — на мосту будут менять проезжую часть, ремонтировать температурные швы, балки моста, заменят тротуар. Полностью Садовый мост закрыли 11 сентября. В связи с этим изменили пять трамвайных маршрутов.

Схему объезда и изменения маршрутов общественного транспорта смотрите здесь.

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