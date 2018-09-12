В Краснодаре увеличилась площадь пожара на складе на улице Уральской

Сообщение о возгорании склада поступило в МЧС 12 сентября в 11:27.
Площадь пожара по уточненной информации составляет 600 кв. м. По состоянию на 12:16 в тушении задействованы 84 человека и 25 единиц техники, от МЧС — 51 человек и 16 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуацию не проводили.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 сентября произошел пожар на складе на улице Уральской.
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