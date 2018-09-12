В Краснодаре увеличили количество вагонов на маршрутах трамваев № 6 и № 21

Это сделали 12 сентября для того, чтобы перевезти как можно больше людей, застрявших в автомобильных заторах.

Автомобилям сложно проехать из-за дорожного ремонта на перекрестке улиц Калинина и Тургенева. Поэтому власти решили увеличить поток электротранспорта. На маршрут № 6 добавили десять двойных вагонов, до этого их было только семь. Больше людей может перевезти трамвай маршрута № 21: утром из депо вышло 12 составов вместо десяти. В трамвайно-троллейбусном управлении отмечают, что в часы пик пассажиров стало гораздо больше. В основном, за счет автомобилистов.

«Мы действительно рекомендовали и рекомендуем пользоваться на момент закрытия, в эти две недели, общественным транспортом. На нем очень удобно будет попасть в Юбилейный микрорайон — минут за 15-20», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Ремонтные работы на перекрестке Тургенева-Калинина продлятся до 24 сентября. Здесь уже сняли асфальт, сейчас раскапывают коммуникации. Дорожники заменят ливневый коллектор и инженерные сети. Чтобы закончить в срок, бригады трудятся круглосуточно, если позволяет погода.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре частично закроют для проезда перекресток Тургенева и Калинина.

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