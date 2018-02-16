В Краснодаре уволили судью за ругань во время заседания

Заседание квалификационной коллегии судей Краснодарского края состоялось 16 февраля.

«На заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края было удовлетворено представление председателя Арбитражного суда края о прекращении полномочий судьи Алексея Шевченко и о привлечении его к дисциплинарной ответственности с наложением на него дисциплинарного взыскания с лишением второго квалификационного класса», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского Арбитражного суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководство Арбитражного суда Краснодарского края в феврале сформировало комиссию для проведения проверки после того, как судья Александр Шевченко во время заседания накричал на представителя истца с использованием нецензурных выражений.

Вернуться на ленту

Источник