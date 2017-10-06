В Краснодаре уволили учительницу, заявившую о недостаточно дорогом подарке от родителей

Инцидент прокомментировали интернет-порталу «Кубань 24» в администрации Краснодара.

Накануне СМИ сообщили, что учительница начальных классов выразила возмущение тем, что на День учителя родители первоклассников вручили ей в подарок букет цветов и конверт со скромной суммой. Женщина расплакалась и вернула подарок родителям, сославшись на то, что сумма от всего класса была недостаточной.

«Соблюдение профессиональной этики, а тем более в педагогической среде — обязательное условие для здоровой атмосферы в образовательных учреждениях. Действительно, озвученный накануне факт поведения учителя начальных классов в одной из школ Краснодара подтвердился. Мы установили и школу, где это произошло, и педагога. Она подтвердила, что ситуация имела место. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена», — сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

Он отметил, что в ближайшие дни во всех школах города пройдут родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций.

«Педагог — это особая профессия, и соблюдение этики в ней — неукоснительное требование», — подчеркнул Некрасов.

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