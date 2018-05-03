В Краснодаре уволили заместителя начальника городского УМВД

Мужчину уволили из-за того, что он не сообщил о том, что его родственница несет службу в курируемом им подразделении.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели служебную проверку в отношении заместителя начальника УМВД России по Краснодару. Поводом для этого стало неизвещение сотрудником полиции своего руководства о том, что его близкая родственница на протяжении двух месяцев несет службу в курируемом им подразделении. Это могло привести к личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей и конфликту интересов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время заместитель руководителя уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия.

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