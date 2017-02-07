В Краснодаре ужесточат режим защиты зеленых территорий

Заместитель главы региона Сергей Усенко 7 февраля провел очередное заседание рабочей группы по сохранению зеленых территорий Краснодара.

В совещании приняли участие представители ЗСК, краевого министерства природных ресурсов, администрации Краснодара и общественных экологических организаций города.

Усенко напомнил, что вопрос сохранения территорий, занятых зелеными насаждениями, находится на личном контроле главы Кубани.

Вице-губернатор отметил, что участники рабочей группы коллегиально проанализировали 816 га земель лесного фонда, вошедших в генплан Краснодара. Усенко подчеркнул, что этим территориям необходимо придать соответствующий статус, чтобы сохранить их для горожан.

Наиболее рациональным решением, по мнению экспертов, является сохранение большей части этих территорий, 614 га, в границах Краснодара с наложением ограничений по градостроительной деятельности. Соответствующие корректировки рабочая группа предлагает внести в новый генплан города.

Участники встречи предложили сохранить в статусе лесной территории участок на берегу реки Кубани возле станицы Елизаветинской.

Особое внимание на совещании уделили вопросу ужесточения режима защиты ряда зеленых территорий Краснодара, в том числе таких, как урочища Красный Кут, Верхняя и Нижняя Дубинка.

«В течение года мы планируем завершить работу по приданию этим участкам статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения», — отметил Усенко.

Он подчеркнул, что это позволит использовать территории исключительно в интересах жителей города.

Сформированные рабочей группой предложения по сохранению зеленых территорий Краснодара будут вынесены на ближайшее заседание Общественного экологического совета при губернаторе, которое планируют провести в расширенном составе с участием представителей муниципалитетов края, экологов и общественников.

Подводя итог совещанию, Усенко напомнил, что благодаря совместной работе краевых и местных властей в городе в 2016 году были образованы десять особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник