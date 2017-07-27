В Краснодаре в 2017 году благоустроят пять зеленых зон и восемь жилых массивов

Мэр Евгений Первышов сообщил, что вместе с горожанами сформировали два адресных перечня по благоустройству общественных и придомовых территорий.

Об этом он рассказал во время градостроительного совета, который провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На заседании рассмотрели вопросы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Первышов рассказал, что всего в Краснодаре приведут в порядок пять зеленых зон и восемь крупных жилых массивов, которые объединяют от 5 до 16 многоквартирных домов. Сейчас проекты по благоустройству передали на государственную экспертизу. После получения заключения пройдет конкурс.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко пояснил, что работы по всем площадкам города должны начаться в сентябре.

«Это новая программа в целом для страны, ни в одном субъекте не было готовых проектов. Практически все разрабатывались с нуля», — сказал он.

Кондратьев уточнил, что до конца года заявленные для участия в проекте объекты должны быть благоустроены.

«Краснодару выделена беспрецедентная сумма — более 800 млн рублей. Эти деньги позволят значительно улучшить городскую среду. Жители должны быть заранее проинформированы, где и когда будет проходить реконструкция. Рассчитываю на тесный диалог мэрии с людьми», — отметил глава Кубани.

Всего на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в крае направили около 1,8 млрд рублей. На эти собираются благоустроить около 200 придомовых территорий и 43 мест общего пользования в 22 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в Краснодар заявил, что нужно создавать жилье в среде, отвечающей подходам XXI века.

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