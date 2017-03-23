В Краснодаре в 2017 году отремонтируют около 80 км дорог

Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко 23 марта сообщил, что в Краснодаре в этом году планируют отремонтировать около 80 км дорог на 46 улицах.

Об этом он рассказал на совещании о дорожной деятельности в краевой столице. Заседание провел губернатор Вениамин Кондратьев. По словам Алексеенко, в первую очередь в список включены участки, по которым движется общественный транспорт.

«Это места с повышенной нагрузкой, где капитальный ремонт не проводился с 2012 года, как и не было масштабного строительства. Велся только облегченный, ямочный ремонт», — сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что в 2012 году в Краснодаре отремонтировали 22 км дорог, а в 2014 ­— 7 км.

Кондратьев отметил, что масштабный ремонт может вызвать транспортный коллапс.

«Если одновременно начать ремонтировать 80 км дорог, то горожане должны быть готовы к тому, что определенные районы города встанут в пробках. Необходимо разработать транспортные схемы, дорожные карты, обходы, чтобы люди понимали, как им добираться домой, передвигаться по городу», — пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что эта информация должна максимально широко освещаться в СМИ.

Алексеенко добавил, что программу по организации жизнедеятельности города проработают дополнительно с администрацией Краснодара и краевым управлением ГИБДД. Примут меры по объезду города транзитным транспортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

В Краснодаре расширят участок улицы Новороссийской.

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