В Краснодаре в 2017 году выдали 61 разрешение на строительство

Выдачу разрешений на строительство в краевом центре сократили на 42%.

За аналогичный период 2016 года — с января по июль — таких разрешений выдали 105. Об этом на совещании в администрации Краснодара сообщил заместитель главы города Владислав Ставицкий.

«Это — результат изменения стратегии градостроительной политики муниципалитета. Наша приоритетная задача — уйти от переполненности в детсадах и школах. Поэтому мы «отсеиваем» бизнесменов, которые заботятся только о своем обогащении и не думают об интересах горожан. Это невозможно сделать, бездумно добавляя квадратные метры, не обеспеченные социальными объектами», — заявил Владислав Ставицкий.

Он отметил, что все поступающие заявления тщательно рассматриваются на заседаниях градостроительного совета.

Объем работ, выполненных в строительной сфере Краснодара, составил 15,9 млрд рублей, в эксплуатацию ввели 1,2 млн кв. м жилья. По словам Владислава Ставицкого, за аналогичный период 2016 года сданных домов было 145, в 2017 году их количество сократилось до 87. При этом обязательно учитывается, соответствует ли построенный дом ранее заявленному проекту.

«Оценивается не только фактическое выполнение работ, но и, прежде всего, их качество. С участием глав внутригородских округов, сотрудников департамента строительства в каждом доме проверяем, например, сделанное благоустройство прилегающей территории, детские игровые площадки, озеленение, наличие парковочного пространства — необходимых элементов комфортной жизни», — сказал Владислав Ставицкий.

Ранее глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что только за первое полугодие 2017 года были отменены выданные разрешения на строительство почти на 800 тыс. кв. м многоквартирного жилья, эта работа продолжается еще по 400 ранее выданным разрешениям, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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