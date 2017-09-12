В Краснодаре в 2017 году выросли сборы по налогу на имущество

Поступления налогов на имущество в бюджет краевой столицы с начала года составили 90,2 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем сумма за аналогичный период прошлого года.

«100% этого налога поступает в бюджет города, а значит — расходуется на социальные нужды, реализацию программ по благоустройству, санитарному содержанию краевого центра. В Краснодаре за последние пять лет введено в эксплуатацию более 8 млн кв. м. жилья, построены десятки тысяч квартир. В связи с этим необходимо добиться существенного увеличения, «прироста» налога на имущество, вести эту работу вместе с налоговыми инспекциями, другими службами, проинвентаризировать новое жилье, проверить, кто и в каком объеме платит этот налог», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

По информации городского департамента финансов, ожидаемая оценка поступлений налога на имущество в этом году составляет около 399 млн рублей, в течение восьми месяцев уже поступило 90,2 млн рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 242%. Срок уплаты этого вида налога, который начисляется за 2016 год, — 1 декабря 2017 года.

В департаменте финансов отметили, что со следующего года в Краснодарском крае налог на имущество будет уплачиваться, исходя из кадастровой стоимости объектов. Сейчас идет подготовка к переходу на новую систему, анализируется база данных, сверяются списки налогоплательщиков для проведения начислений. Это должно, по мнению специалистов, облегчить работу по учету всех новых объектов недвижимости и увеличить поступления в городскую казну.

Кроме этого, с 2017 года предусмотрены штрафные санкции для тех, кто владеет недвижимостью и не заплатил налог на имущество — 20% от начисленной суммы налога, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник