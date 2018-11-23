В Краснодаре в 2019 году отремонтируют более 72 км дорог

Это 54 участка улично-дорожной сети города и пригородных населенных пунктов.

Работы пройдут в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ.

«За два года в рамках проекта отремонтировали 157 км улично-дорожной сети. Это дороги на 112 участках улиц. Работы этого года организовали качественно и в срок, начали весной, основную часть выполнили в самый благоприятный погодный период. В 2019 году необходимо работать также», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В предварительный перечень ремонта, сформированный с учетом предложений жителей, вошли 54 участка общей протяженностью 72,7 км.

Ремонт планомерно продолжается как в центральной части краевого центра, так и в пригородных населенных пунктах. В будущем планируют обновить путепровод на улице имени Суворова, а также шесть улиц пригорода — в поселках Колосистом и Индустриальном, станицах Елизаветинской и Старокорсунской, на хуторе Ленина. Самый длинный планируемый к ремонту участок — более 4,3 км — улица имени Головатого от Трубилина до Передовой на участках от Щорса до Передовой и от Трубилина до Янковского.

В рамках проекта установят десять новых и заменят 56 существующих светофоров.

Финансирование работ будет вестись из федерального бюджета при поддержке краевого и городского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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