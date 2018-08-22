В Краснодаре в 2019 году планируют начать обновление трамвайного парка

22 августа в 13:23
Об этом стало известно на совещании, которое провел вице-губернатор Анатолий Вороновский.
Заместитель главы региона подчеркнул, что трамвайное сообщение для столицы Кубани является главным видом общественного транспорта. Ежегодно его услугами пользуются 75 млн жителей и гостей города.
Вместе с тем, на сегодняшний день истек срок эксплуатации 60% трамвайных вагонов, это около 156 единиц. Они устарели и недоступны для перевозки маломобильных групп населения, в них отсутствуют кондиционеры, и в целом вагоны соответствуют не всем современным требованиям.
Из краевого бюджета будут выделены средства на обновление трамвайного парка, что позволит повысить комфорт и обеспечить безопасность перевозки пассажиров, уточнил вице-губернатор.
«Нам необходимо обсудить производственные возможности заводов трамвайных вагонов, обозначить конкурентные преимущества производимой техники, определить возможность приобретения трамваев посредством финансовых услуг в лизинг», — подчеркнул Анатолий Вороновский.
По итогам совещания было принято решение разработать договор о намерениях, провести конкурс между производителями, после чего подписать документ о начале сотрудничества между заводом и краем.
Как отметили участники совещания, результаты этой работы жители Краснодара смогут оценить уже в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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