В Краснодаре в 2019 году стартует проект для молодежи «Равные возможности»

Программа предполагает социальную реабилитацию и интеграцию подростков и молодых людей с ментальными нарушениями.

В рамках проекта, разработанного благотворительной организацией «Добрый-Юг», будет работать площадка, где более 30 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет смогут пройти различные реабилитационные курсы.

«Проблема совершеннолетних с ментальными нарушениями заключается в том, что они не могут самостоятельно находиться в социуме, не знают, как правильно себя вести в той или иной бытовой ситуации, в результате чего они оказываются заперты дома в некой изоляции от общества. До сих пор в Краснодаре не было ни одной группы системной помощи такой молодежи. Мы хотим создать сообщество, где парни и девушки смогут общаться, находить друзей, а в перспективе — получить и трудовые навыки», — рассказала автор проекта, руководитель организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева.

Для участников проекта — молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей — будут проводить обучающие занятия и психологические тренинги, тематические встречи и занятия творчеством. К участию в проекте «Равные возможности» приглашаются семьи, в которых живут молодые люди с ментальными нарушениями, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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