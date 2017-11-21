В Краснодаре в агропромышленной выставке «ЮГАГРО» примут участие 676 компаний

В комплексе «Экспоград Юг» стенды участников займут четыре павильона и три открытые площадки.

Общая площадь выставки составит 65 тыс. кв. м. Экспозиция будет сегментирована по товарным категориям.

Один из самых крупных разделов выставки, включающий более 250 компаний, — «Сельскохозяйственная техника и запчасти». Посетители смогут увидеть зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, жатки, валкообразователи, технику для обработки почвы и внесения удобрений, а также прицепные транспортные средства и комплектующие, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы выставки.

В разделах «Агрохимическая продукция», «Посадочные материалы и семена» свою продукцию представят более 150 компаний. На стендах выставят микроудобрения, семена зерновых, зернобобовых и овощных культур импортной и российской генетики, отдельные средства защиты растений и комплексные программы, агрохимикаты, препараты для защиты садов, гибриды семян полевых, масличных и кормовых культур.

В этом году количество экспонентов в разделе «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции» увеличилось на 30%, составив 150 компаний. На стендах выставят зерноочистительные сепараторы, оборудование для дражирования семян, прессы для отжима масла, оборудование для переработки овощей и фруктов, оборудование для мельнично-элеваторной, крупяной, комбикормовой промышленности.

В разделах «Оборудование для полива и орошения» и «Оборудование для теплиц» выставятся более 110 компаний. Участники представят системы капельного и спринклерного орошения, барабанные и широкозахватные дождевальные машины, тепличную пленку, системы для досвечивания растений, отопительное и ирригационное оборудование для теплиц, проекты промышленных тепличных комплексов и туннельных пленочных теплиц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» пройдет с 28 ноября по 1 декабря в ВКК «Экспоград Юг».

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