В Краснодаре в апреле на нескольких улицах запретят останавливаться и парковаться

Запрещающие остановку и стоянку транспорта знаки установят на улицах Садовой, Тополиной, Московской, Горького и Герцена.

«Ограничения введут для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также для беспрепятственного проезда жителей к многоквартирным домам в районе строящихся жилых комплексов», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов.

Дорожные знаки установят с 5 апреля на участке тупикового проезда по улице Садовой между улицами Промышленной и строящимся жилым комплексом по улице Садовой, 159. С 9 апреля запретят остановку и стоянку грузовиков на улице Тополиной на участке от улицы Жигулевской до дома № 4. С 13 апреля — на улице Московской в районе строения № 146. С 16 апреля — на улице Горького на участке от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской, а также на улице Герцена в зоне конечной общественного транспорта.

Водителей просят быть внимательными на этих участках и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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