В Краснодаре в апреле откроют бассейн у Затона

В Краснодаре на Затоне в апреле планируют открыть бассейн.

Также вокруг Дворца спорта «Олимп» будут установлены баскетбольные стойки и столы для настольного тенниса.

На улице Красной на участке от улицы Ленина до Гимназической появится спортивная площадка. Каждое воскресенье с 10:00 до 17:00 и в праздничные дни горожане смогут заниматься здесь стритболом, настольным теннисом и бадминтоном. Инвентарь можно будет получить бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16 сентября 2016 года состоялось открытие базы гребных видов спорта на озере Затон.

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