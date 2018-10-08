В Краснодаре в аварии на перекрестке пострадали пять человек

Авария произошла 7 октября в 21:10 на пересечении улиц Алма-Атинской и Харьковской.

По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-2114 ехал со стороны улицы 70 лет Октября в сторону улицы Тульской и на пересечении с Харьковской при повороте налево не уступил дорогу Hyundai Accent. От удара ВАЗ перевернулся.

«В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и три пассажирки ВАЗ-2114 в возрасте 45, 62 и 66 лет, а также 22-летний водитель иномарки», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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