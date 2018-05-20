В Краснодаре в аварии на Ростовском шоссе погибли два человека

Автомобиль Mercedes 20 мая врезался в ВАЗ-2112.

ДТП на Ростовском шоссе произошло в 4:40 в районе Компрессорного завода. Mercedes на большой скорости врезался в попутный ВАЗ-2112.

На месте происшествия погибли 25-летний и 19-летний мужчины, 40-летнего мужчину госпитализировали. Погибшие и пострадавший — из автомобиля ВАЗ-2112. Водитель Mercedes не пострадал, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

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