В Краснодаре в аварию попал автомобиль скорой помощи

Авария произошла 29 марта около 19:00 на улице Российской.

Видеозапись с места аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы. По их данным, машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной по встречной полосе. В районе пересечения с улицей 40 лет Победы скорая столкнулась с Mazda, за рулем которой была 28-летняя женщина.

«В результате ДТП пострадали два человека — женщина-водитель иномарки и ее девятилетняя дочь, они получили незначительные травмы и ушибы, их госпитализировали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении 30-летнего водителя скорой помощи начали административное разбирательство о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью. По окончании разбирательства примут решение о наложении на нарушителя штрафа в размере от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей или лишении прав на срок до 1,5 лет», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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