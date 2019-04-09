В Краснодаре в багажнике легковушки взорвался газовый баллон

Это произошло 9 апреля около 4:00 на улице Передовой, 173/1.

В полицию Краснодара утром поступило сообщение о том, что за гаражами возле железной дороги загорелась легковушка. На место прибыла следственно-оперативная группа и пожарные.

«В результате осмотра места происшествия установили, что автомобиль марки Daewoo Nexia заправлялся газом, в багажнике находился баллон, который и взорвался. По регистрационным знакам установили собственника машины. Он живет на улице Станкостроительной, однако по адресу регистрации обнаружить его не удалось», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Назначили пожарно-техническую экспертизу, полиция устанавливает фактическое местонахождение собственника машины. Предварительная причина случившегося — неисправность газового автомобильного оборудования.