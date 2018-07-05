В Краснодаре в бэби-боксе нашли трехмесячную девочку

Это произошло в ночь на 5 июля в Краснодарской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

На вид девочке три-четыре месяца. Сейчас врачи берут у нее необходимые анализы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Это 25-й младенец, которого нашли в бэби-боксе в Краснодарском крае.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России первый бэби-бокс установили в Сочи в 2011 году. Через месяц в нем нашли новорожденную девочку. Сейчас в Краснодарском крае располагаются пять бэби-боксов: два в Краснодаре, по одному — в Сочи, Новороссийске и Армавире.

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