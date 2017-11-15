В Краснодаре в бэби-боксе оставили двухмесячную девочку

Ребенка обнаружили в ночь на 15 ноября.

Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По данным СМИ, на девочке было два комбинезона и розовая шапка. Ребенок был завернут в желтое одеяло. В записке было написано «Прости, малыш, я люблю тебя», а также указан возраст — 1 месяц 3 недели.

Младенца обследовали врачи и поставили диагноз «Анемия смешанного генеза средней степени тяжести». О подброшенном ребенке сообщили в городское управление здравоохранения, управление по вопросам семьи и детства, краевой минздрав и правоохранительные органы.

Вернуться на ленту

Источник