В Краснодаре в благоустроенных дворах усилят ограждения спортплощадок

Такое поручение дал мэр Евгений Первышов во время посещения придомовой территории дворов в районе улиц Ставропольской и Шевченко.

На многофункциональной площадке во дворе уже повредили несколько секций. Глава города призвал жителей активнее участвовать в сохранении сделанного.

«Важно игровое оборудование, высаженные деревья и кустарники сохранять. И это во многом уже задача самих жителей домов. Полить саженцы, присмотреть за оборудованием, беречь свой двор от вандалов. Конечно, неприятно видеть, когда высаженные деревья и кустарники засыхают, площадки разбивают. Рассчитываю, что горожане будут активнее участвовать в сохранении сделанного», — сказал Первышов.

Двор, который является общим для шести многоквартирных домов на улице Ставропольской, 178, 180, 182, 184 и Кавказской, 137 и 139, благоустроили в 2017 году. Здесь сделали новые спортивные и детские площадки с травмобезопасным покрытием, высадили более 70 новых деревьев. Возле дома на Ставропольской, 178 установили многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

Глава города обсудил с жильцами домов содержание благоустроенной территории и ее состояние. В качестве негативного момента Евгений Первышов отметил, что на придомовой территории есть засохшие без полива саженцы деревьев и многолетних кустарников, высаженный газон также местами погиб.

Еще одним проблемным моментом стало повреждение ограждения многофункциональной спортивной площадки. Евгений Первышов поручил управлению коммунального хозяйства и благоустройства проработать возможность замены секций на более надежные. Глава города отметил, что на основе опыта эксплуатации спортплощадок при дальнейшей реализации федерального проекта в Краснодаре подобные ограждения из-за их недостаточной надежности применять не будут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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