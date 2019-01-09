Первой под ковш экскаватора попала самовольно возведенная мансарда. Помещение площадью 50 кв. м находилось над автомойкой по улице Жлобы, недалеко от стадиона «Краснодар».

Многочисленные посетители необычного сооружения насторожили владельцев соседних зданий, они обратились в городскую администрацию. После проверки выяснилось, что необходимых документов на постройку не было. Поэтому суд встал на сторону городских властей.

Снос производился в принудительном порядке за счет подрядчика. Расходы потом взыскали с должника.

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