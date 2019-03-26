В Краснодаре в «Час Земли» участники проведут флешмоб с зажженными свечами

Энергосберегающая акция фонда WWF пройдет во всем мире 30 марта в 20:30.

Участники акции выключат свет на 60 минут в знак неравнодушия к будущему планеты. В Краснодаре в этот день на час отключат архитектурную подсветку ряда административных зданий. Также не будет работать декоративное освещение улицы Красной.

В этом году тема «Часа Земли» — «Ответь за природу!». WWF призывает каждого поделиться экологическими проблемами региона и узнать, какие обязательства можно взять на себя. Для сбора мнений используют онлайн-опрос на сайте 60.wwf.ru.

Ожидается, что в акции примут участие учреждения и предприятия, которые на 60 минут отключат подсветку своих объектов и электроснабжение приборов.

В 20:30 во дворе Молодежного центра Краснодара на Сормовской, 12/11 пройдет флешмоб. Его участники выстроятся с зажженными свечами, образуя цифру «60» — символ длительности акции в 60 минут.

Накануне проведения акции 28 марта в сквере имени Жукова сотрудники «Центра озеленения и экологии» совместно с представителями Молодежного центра Краснодара раздадут жителям города памятки с информацией о проведении акции «Час Земли» и культуре обращения с отходами.

По итогам мероприятия составят карту и рейтинг самых экологически активных регионов, а самый активный город традиционно получит золоченый кубок с зеленым венком, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.