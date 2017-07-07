В Краснодаре в частном доме нашли тело 42-летнего мужчины

Погибшего обнаружили 7 июля в частном доме в районе ХБК.

Около 5:00 хозяева обнаружили тело 42-летнего мужчины, который снимал у них летнюю пристройку, и вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. По их словам, мужчина жил один, накануне вечером он был расстроен из-за потери работы.

«Тело осмотрели, на нем обнаружены следы, характерные для самоповешения. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что в Краснодар мужчина приехал из Адыгеи на заработки», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Ирина Семенова.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку.

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