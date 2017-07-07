В Краснодаре в частном доме нашли тело 42-летнего мужчины

0
2

Погибшего обнаружили 7 июля в частном доме в районе ХБК.

Около 5:00 хозяева обнаружили тело 42-летнего мужчины, который снимал у них летнюю пристройку, и вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. По их словам, мужчина жил один, накануне вечером он был расстроен из-за потери работы.

«Тело осмотрели, на нем обнаружены следы, характерные для самоповешения. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что в Краснодар мужчина приехал из Адыгеи на заработки», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Ирина Семенова.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку.

Вернуться на ленту

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА