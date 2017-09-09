В Краснодаре в честь 80-летия края «Хор Турецкого» устроит всенародное караоке

Праздничные мероприятия пройдут на территории спортивного комплекса «Баскет Холл» 16 сентября.

В Краснодаре пройдет праздник, посвященный 80-летию образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель.

В программе — выступление народного артиста России Олега Газманова, арт-группы «Хор Турецкого», Кубанского казачьего хора, а также краевых творческих коллективов. Детский сводный хор края исполнит песни победителей конкурса «Кубань — песня моя», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

C 12:00 на сцене перед «Баскет Холлом» будут выступать лучшие творческие коллективы края. В 13:00 откроется выставка-ярмарка. На ней представят основные достижения Краснодарского края в аграрном и промышленном секторах экономики, сфере сельского туризма, а также в развитии традиционной народной культуры, художественных промыслов и ремесел. Жителям и гостям города покажут презентации краевых министерств и ведомств, концертные и интерактивно-развлекательные программы, организуют мастер-классы от народных умельцев. Каждый посетитель сможет не только увидеть, как создают образцы традиционной материальной культуры, но и изготовить их своими руками. Для детей будут работать аттракционы и игровые программы.

В 15:00 отроют подворья муниципалитетов, стилизованные под традиционное казачье жилище. Они будут представлять собой курени и дегустационные зоны, где желающие смогут попробовать блюда традиционной кубанской кухни.

А в 16:00 на экранах, расположенных на площади перед спорткомплексом, начнется трансляция торжественного мероприятия и концерта.

«Наш праздник должен показать достижения Кубани в различных областях экономики, культуры и социальной сферы. Собравшись вместе, жители всех уголков края смогут порадоваться успехам друг друга, принять участие в развлекательных программах и конкурсах, послушать артистов», — говорится в сообщении организаторов.

Планируется, что в 18:00 на сцену с шоу выйдет арт-группа «Хор Турецкого». Артисты вместе с лучшими кубанскими коллективами устроят всенародное караоке «Поем всей Кубанью». Праздник завершат в 20:00 фейерверком.

Доставку граждан к месту проведения мероприятия будут осуществлять 83 автобуса по маршрутам № 32 Юбилейный микрорайон — улица 3-я Трудовая, № 38 Юбилейный микрорайон — улица Средняя, № 56 жилой комплекс «Немецкая деревня» — мегацентр «Красная площадь», № 67 Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская, № 106А Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ, № 163А Бальнеолечебница — Ростовское шоссе — СТ «ПО Краснодарсельмаш», № 182А Центральный колхозный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ, № 183А поселок Березовый — улица Восточная (станица Елизаветинская).

На время проведения праздника 16 сентября с 12:00 до 21:00 организуют работу двух специальных маршрутов. От торгового центра «Красная площадь» будут ходить два автобуса, обеспечивающие доставку горожан к месту проведения мероприятия.

Четыре автобуса обеспечат регулярный трансфер гостей праздника между парковками выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и «Баскет Холлом». Пассажиров будут перевозить бесплатно, а на транспорте будут установлены соответствующие трафареты.

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