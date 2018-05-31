В Краснодаре в честь Всемирного дня окружающей среды пройдет экологический праздник

Он состоится в Чистяковской роще 5 июня.

На экологическом празднике выступят детские творческие коллективы, организуют мастер-классы, проведут выставку лучших работ участников общегородского экологического конкурса «Картинки из мусорной корзинки».

На мероприятиии также наградят победителей акции «Сохраним природу. Помогаем детям!» по сбору опасных отходов, в которой приняли участие 3 тыс. жителей города. Кроме того, в парке на специально обустроенных площадках проведут прием опасных отходов и раздельный сбор мусора.

На празднике организуют бесплатную ярмарку вещей, книг и аксессуаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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