В Краснодаре в четвертый раз проходит фестиваль «Стереопикник»

Двухдневный фестиваль еды и музыки проходит в выходные 8-9 сентября в парке 30-летия Победы. Мероприятие посетил глава города Евгений Первышов с дочерью Полиной.

«Это очень интересный формат мероприятия. Здорово, что он набирает популярность. Фестиваль привлекает горожан на природу, в парки, отвлекает от торгово-развлекательных центров. Атмосфера здесь потрясающая, много молодежи. Видно, что людям здесь нравится, удобный формат общения и отдыха на природе. Рассчитываю, что со временем таких событий в нашем городе станет больше. Готов и дальше поддерживать их проведение», — сказал Евгений Первышов.

Как рассказала мэру директор креативного агентства и организатор «Стереопикника» Ангелина Стипиди, слоган фестиваля этого года — «Дай Пять!». В выходные в парке работали пять основных зон: большая концертная сцена, малая DJ-сцена, зона активности спонсора фестиваля, вейк-база и ресторанный дворик.

Тематические развлечения предусмотрены для пяти возрастных групп. Среди новшеств этого года — установлена большая стационарная сцена, выступления на которой идут в постоянном режиме. Для гостей фестиваля организовали более десяти концертов.

Также на территории «Стереопикника» — барахолка, тематический мейкап, возможность сфотографироваться на фоне инсталляций, «полевой загс», мастер-классы для детей, зоны активности.

Вместе с Ангелиной Стипиди и директором МУП «Парки. Инвестиции. Туризм» Кириллом Клодтом Евгений Первышов посмотрел площадки фестиваля, зоны активности, пообщался с горожанами. Как рассказала Стипиди, повлиял сильный дождь 8 сентября — гостей фестиваля было немного. Однако на следующий день погода наладилась, к 17:00 на фестиваль уже пришли тысячи людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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