В Краснодаре в декабре еще одно помещение выделят под новую поликлинику

Об этом 8 декабря на брифинге рассказал глава города Евгений Первышов.

Он отметил, что администрация в этом плане ведет активную разъяснительную работу с городскими застройщиками.

«До конца года состоится передача первых этажей зданий на улице Лавочкина, которые при строительстве были предназначены под поликлинику — это 1,5 тыс. кв. м, полноценная поликлиника, которая нам крайне необходима», — рассказал мэр.

Он отметил, что за счет привлекаемых и бюджетных средств в городе строят офисы врачей общей практики. В планах — приобретение нескольких помещений площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м для развития поликлинического звена.

«В микрорайоне Гидростроителей, где у нас недостроенный объект Минобороны, тоже необходима поликлиника. С Анной Алексеевной Миньковой мы вручали ключи детям-сиротам — там были безвозмездно переданы 59 квартир в рамках тех социальных программ, которые мы выполняли. И обсуждали с ней вопрос, как же мы все-таки будем достраивать этот объект в случае, если Министерство обороны нам его передаст», — цитирует главу города пресс-служба администрации Краснодара.

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