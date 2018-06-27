В Краснодаре в День борьбы с наркотиками провели соревнования

Они проходили рядом с дворцом спорта «Олимп». В этих необычных соревнованиях приняли участие дети из образовательных учреждений и спортивных школ.

«Мы из Краснодара. Художественная гимнастика. Школа № 8. Нам здесь все нравится. Мы только что прошли полосу препятствий, думаем, что успешно», — рассказала участница соревнований Лиана Лобжанидзе.

Юные спортсмены в возрасте от 12 до 14 лет соревновались на время в двух видах программы. Один из них — «Турполоса», это преодоление естественных препятствий и транспортировка пострадавшего. Второй вид — спортивное ориентирование.

«Что, как не спорт, делает человека сильнее и здоровее и отвлекает от всех глупостей, которые может совершить ребенок, совсем об этом не думая? Это как раз та альтернатива здорового образа жизни, куда должен стремиться каждый человек, каждый мальчишка и каждая девчонка», — сказал начальник управления по физической культуре Краснодара Анатолий Мирошников.

Всего между собой соревновались 28 команд из столицы Кубани. Успешнее всех сектор спортивного ориентирования прошли гимнастки школы номер восемь. В «Турполосе» быстрее остальных были ученики средней школы № 7.

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