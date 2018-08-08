В Краснодаре в День физкультурника пройдет рэп-баттл поколений

На территории ДС «Олимп» 11 августа в 9:00 начнется физкультурно-спортивный праздник.

Мероприятия охватит 20 площадок, на которых пройдут мастер-классы и соревнования по всем видам спорта. В начале праздника состоится рэп-баттл поколений «Ветераны комсомола VS молодежь», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе городского управленияпо физической культуре и спорту.

На территории ДС «Олимп» пройдут соревнования по пляжному волейболу, открытые тренировки по стрельбе из лука, пляжному бадминтону, пляжному теннису, американскому футболу, воркауту. Все желающие смогут попробовать свои силы в скалолазании, познакомиться с такими видами спорта как американский футбол, воздухоплавание, танец на пилоне, пройти бесплатное обучение по вейкбордингу.

На празднике также пройдет «Эстафета физкультурника», которая включает в себя пять видов испытаний.

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