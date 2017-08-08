В Краснодаре в День физкультурника пройдут мини-турниры по регби и стритболу

Мероприятия состоятся 10 и 12 августа в городском сквере Жукова.

Праздник 10 августа стартует в 9:00 и продолжится до 16:00. В сквере Жукова развернут интерактивную площадку центров спортивной подготовки. Юные спортсмены проведут мастер-классы по художественной гимнастике, современному пятиборью, регби, прыжкам на батуте, футболу, боксу.

Мини-турниры по стритболу, бадминтону, регби пройдут 12 августа на площадках в центре Краснодара. Спортивные зоны будут разделены по кварталам. В этот день жителей города ждут показательные выступления по силовым видам спорта, гимнастике, прыжкам на батуте, спортивной акробатике, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Краснодара.

На улице Красной у сквера Жукова в День физкультурника будет работать интерактивная фитнес-площадка, а напротив Театра кукол пройдет открытая тренировка сборной края по пауэрлифтингу. Гости праздника смогут поучаствовать в эстафете ГТО, а также понаблюдать за соревнованиями по пляжному волейболу.

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