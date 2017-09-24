В Краснодаре в День города родились 45 детей

Мэр Евгений Первышов 24 сентября побывал в МБУЗ Роддом Стационар на улице Комсомольской, 44, и поздравил матерей новорожденных.

Глава города прошел по палатам, вручил женщинам подарки, поздравил их с Днем города. Первышов пообщался с главным врачом Роддома Стационара доктором медицинских наук Александром Сторожуком, врачами и медсестрами.

Александр Сторожук отметил, что в 2009 году роддом был включен в число лауреатов национального конкурса «Лучшие родильные дома РФ 2009». В 2013 году учреждение переаттестовано Всемирной организацией здравоохранения ЮНИСЕФ на звание «Больница, доброжелательная к ребенку». В июле 2016 года МБУЗ Роддом отпраздновал 55-летний юбилей своего основания.

Роддом Стационар (ранее роддом № 4) — одно из ведущих учреждений здравоохранения Краснодара. Здесь работают около 650 человек, из них более 140 врачей и свыше 200 человек среднего медицинского персонала. В структуру этого медучреждения также входит роддом на улице имени Седина, 50 (бывший роддом № 1) и четыре женских консультации.

Родильные дома кубанской столицы 24 сентября также посетили председатель городской Думы Вера Галушко и заместители главы Краснодара.

Всего в День города в роддомах краевого центра появились на свет 45 детей — 24 мальчика и 21 девочка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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