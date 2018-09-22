В Краснодаре в День города вручили почетные знаки и памятные медали

Торжественное собрание прошло 22 сентября.

«Краснодар сегодня — лидер среди городов юга России. И все это благодаря тому, что у нас живут замечательные, трудолюбивые, перспективные люди. И сегодня мы чествуем и награждаем лучших из лучших. Среди тех, кого мы отметим сегодня в первую очередь — ветераны Великой Отечественной войны», — сказал глава города Евгений Первышов.

Звания «Почетный гражданин города Краснодара» в этом году удостоены: ветераны Великой Отечественной войны Константин Горожанин, Виталий Басий, Сергей Дробязко; заслуженный сотрудник МВД СССР, Герой Труда Кубани, полковник милиции в отставке Ричард Балясинский; заведующий кафедрой Кубанского государственного медицинского университета Григорий Пенжоян; Александр Сапрунов, возглавлявший ранее ГУВД Краснодарского края.

В торжественной обстановке прошла также церемония вручения медалей «За заслуги» и почетных грамот муниципального образования город Краснодар.

Среди награжденных городской памятной медалью «За заслуги» — ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Кривчик, артист Краснодарского академического театра драмы имени Горького Анатолий Горгуль, заместитель председателя Совета стариков Кубанского казачьего войска Владимир Донцов, ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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