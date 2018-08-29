В Краснодаре в День солидарности в борьбе с терроризмом пройдет акция «Свеча памяти»

Акция состоится 3 сентября в 20:00 в сквере имени Жукова.

В рамках мероприятия пройдет панихида и минута молчания в память о жертвах терактов.

В завершении в небо выпустят сотни белых шаров, символизирующих невинно погибших граждан во время террористических актов в стране, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении по делам молодежи Краснодара.

Памятную дату 3 сентября установили в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Это связано с трагическими событиями, произошедшими с 1 по 3 сентября 2004 года в Беслане в Северной Осетии. Тогда в результате террористического акта в школе № 1 погибли 333 человека, получили ранения более 700 жителей города и 55 сотрудников спецслужб.

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