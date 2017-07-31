В Краснодаре в День ВДВ выключат фонтаны

Фонтаны в краевой столице 2 августа временно выключат для проведения плановых технических работ.

«Фонтаны, как излюбленное место отдыха горожан, необходимо почистить и проверить, как работает фонтанное оборудование. Это обеспечит их стабильную работу до конца сезона. Планируется, что все необходимые профилактические работы по проверке технологических циклов будут выполнены оперативно, в течение дня, и фонтаны заработают в прежнем режиме», — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

В Краснодаре действуют 11 основных муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов, сообщает пресс-служба городской администрации.

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