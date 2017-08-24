В Краснодаре в День велосипедиста развернут 20-метровый триколор

Центральными событиями праздника 26 августа станут гонка-критериум и велопарад.

День велосипедиста откроет в 9:00 велогонка, которая пройдет на бывшем картодроме на улице Таманской. В кольцевой езде против часовой стрелки по трассе протяженностью 800 м на выбывание смогут принять участие все желающие. Количество кругов и порядок стартов определят по трем классам: «Маунтинбайк», «Шоссе» и «Девушки».

В 19:00 от Театральной площади стартует велопарад. Участникам предстоит проехать по улице Красной, затем повернуть на улице Офицерской, проехать по нечетной стороне улицы Красной до Буденного, проследовать по Рашпилевской, Советской, Постовой, Суворова, Захарова, Красноармейской и снова вернуться на Театральную площадь.

С 18:00 до 20:00 на Театральной площади пройдет концерт «Под флагом единым», посвященный празднованию Дня Государственного флага России. В программе — выступление молодежных творческих коллективов. Вечером все участники праздника смогут принять участие в флешмобе — развертывании триколора размером 20 на 13 м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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