В Краснодаре в День защитника Отечества провели турнир по пейнтболу

Соревнования прошли в центре города, в одном из бывших зданий завода ЗИП. Теперь там базируется пейнтбольный клуб.

«Доступность просто удивительная. В основном все пейнтбольные клубы находятся за городом, а здесь в городе, в пяти минутах от дома. Поэтому, я считаю, это очень классное расположение», — сказал участник соревнований Алексей Киселев.

За победу сражались восемь команд, в каждой по четыре человека. Целью участников было избежать попаданий шариков с краской и вывести из игры соперников. У опытных команд на каждый бой была своя тактика.

«Военная тематика — это все мужское. Мне кажется, мужчины должны играть в подобные игры и участвовать в военно-патриотических соревнованиях», — отметил участник соревнований Михаил Сыроватко.

Третье место на турнире заняла команда болельщиков футбольного клуба «Кубань». Вторым стал коллектив из Абрау-Дюрсо, а победа досталась сборной Краснодара.

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