В Краснодаре в детской больнице впервые провели операцию по установке кнопочной гастростомы

Врачи детской краевой клинической больницы установили пациенту специальную трубку, через которую он может получать пищу.

Восьмилетний Захар пережил несколько кровоизлияний в мозг, он не видит, не слышит и не может глотать. Питание мальчик получал через зонд — трубка, проведенная через нос в желудок часто становилась причиной новых заболеваний. Кнопочная гастростома избавляет от этих проблем, так как вводится напрямую чрез переднюю брюшную стенку в желудок.

Мальчик — первый пациент, которому установили зонд нового типа. Операция малоинвазивная, то есть без разрезов. Ее делают через несколько небольших проколов в брюшной полости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Для проведения операции пригласили врачей из Москвы, которые провели мастер-класс по установке кнопочной гастростомы для медицинского персонала краснодарской больницы. Следующие операции местные хирурги будут выполнять уже самостоятельно.

Послеоперационный период ребенок перенес хорошо, без осложнений и проблем.

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