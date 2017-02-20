В Краснодаре в доме на Прокофьева заменят поврежденные окна и двери

Заместитель мэра Краснодара, руководитель ликвидации ЧС Евгений Зименко 20 февраля сообщил, что в доме на улице Прокофьева, в котором произошел пожар, заменят поврежденные окна и двери.

Об этом он рассказал на аппаратном совещании в администрации города.

«Сейчас подрядная организация собирает и вывозит из здания и с внутридворовой территории горелый мусор. Непригодное для дальнейшего использования имущество под контролем собственников жилых помещений вывозится из квартир. Эта работа может занять несколько дней», — рассказал Зименко.

По его словам, на верхнем этаже здания демонтируют поврежденные участки кровли и мансарды. В доме восстановлена система отопления, выполнено обследование электрических сетей. Уже работают тепловые пушки, подъезды, лестничные площадки и коридоры обогревают и просушивают. Выполнена проверка сетей водоснабжения и водоотведения. Специалисты выявили значительное количество поврежденных участков. Ожидается, что в ближайшие дни начнутся работы по их замене.

Зименко уточнил, что в здании идут работы по составлению перечня всех пострадавших от пожара входных дверей и окон. Поврежденные заменят на новые. Это сделают как в квартирах, так и в местах общего пользования.

Заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий сообщил, что продолжает работать экспертная комиссия, которая оценивает степень повреждения здания. Ее выводы ожидают в ближайшие дни.

«Это очень важная и ответственная задача. От решений экспертов зависят объемы ремонтно-восстановительных работ, которые предстоит выполнить. Спешки здесь быть не должно», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Он добавил, что важно четко выяснить, насколько серьезно пострадал дом, какие меры по усилению конструкций могут потребоваться. По его словам, все работы необходимо выполнить качественно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3. Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» 17 февраля открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 17 февраля поручил проверить все районы Краснодара на пожароопасность. Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 февраля посетил гостиницы, в которых временно размещены жильцы дома на Прокофьева, 3. Он сообщил, что до момента, когда пострадавший от пожара дом на Прокофьева, 3 будет полностью восстановлен, для всех жильцов подберут временное съемное жилье, которое будет им оплачено. После пожара в гостиничном фонде города был размещен 191 человек. В том числе 69 в гостинице «Кавказ», 40 — в гостинице «Валенсия», 46 — в гостинице «Уют» и 36 — в Гранд Отеле «Уют».

В краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице Прокофьеа, 3 смотрите здесь.

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