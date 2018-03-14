В Краснодаре в доме на улице Славянской демонтировали поврежденные конструкции

Обследование дома 14 марта продолжается.

Рабочие провели демонтаж конструкций здания, которые угрожали обрушением и представляли опасность для нижних этажей.

Следующий этап работ — демонтаж конструктивных элементов здания, которые также были нарушены. По рекомендациям экспертов их будут заменять или усиливать.

«После аварийного демонтажа специалисты продолжают обследование несущих конструкций дома с первого по пятый этаж, фундамента, фиксируют трещины, провалы и другие повреждения, оценивают характер этих повреждений, смотрят, что еще потребуется заменить или укрепить, перед тем как перейти к восстановительным работам. На основе этих данных будет разработан проект», — рассказал заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий.

Он добавил, что 14 марта в доме и на прилегающей территории ведут работы по уборке мусора и строительных конструкций.

Допуск жильцов 4-го подъезда к своим квартирам пока невозможен. Им сообщают обо всех этапах работ. Вернуться в квартиры они смогут после того, как рабочие завершат демонтаж всех поврежденных конструкций здания, расчистят лестничные пролеты и площадки, а также после подтверждения от экспертов, что нахождение в здании безопасно, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 марта в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. Пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

В Краснодаре жильцам поврежденных от взрыва газа квартир выплатили помощь. Рабочие 12 марта приступили к разбору кровли дома. К вечеру 12 марта специалисты демонтировали несколько поврежденных плит перекрытия и практически завершили разбирать кровлю в четвертом подъезде дома. После взрыва газа в краснодарской пятиэтажке в больнице остаются четыре человека. Жильцы третьего подъезда дома на Славянской 13 марта вернулись в квартиры.

МЧС признало непригодными для проживания поврежденные от взрыва квартиры.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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