В Краснодаре в ДТП на улице 40 лет Победы попали четыре машины

Авария произошла вечером 29 апреля. В ней пострадали три человека.

По предварительным данным, в аварию попали Nissan, Mercedes, ВАЗ-2101 и Kia. Водитель Nissan ехал по улице 40 лет Победы со стороны улицы Выставочной по направлению улицы Московской и не рассчитал дистанцию. В результате он врезался в «копейку», отечественная легковушка столкнулась с Mercedes, а он — с Kia.

В результате аварии пострадали три человека: водители Nissan и ВАЗ, а также пассажир «копейки». Их госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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