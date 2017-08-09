В Краснодаре в ДТП на встречке пострадали три человека

Авария произошла 9 августа около 13:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Елизаветинской.

По предварительным данным, 31-летний водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся там с Mazda 3, за рулем которой был 26-летний водитель. После столкновения Mazda отбросило на дорожное ограждение.

«В результате аварии пострадали оба водителя и 28-летний пассажир Mazda, их госпитализировали», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Краснодар, выезд в сторону Елизаветинской.

Публикация от +18 ДТП КРАСНОДАР И КРАЙ (@dtpkrd) Авг 9 2017 в 2:49 PDT

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