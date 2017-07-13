В Краснодаре в ДТП попали четыре автомобиля и маршрутка с пассажирами

Авария произошла 13 июля в 12:05 на 3-м километре Ейского шоссе возле Витаминкомбината. Есть пострадавшие.
По предварительным данным, «газель» ехала из Краснодара в сторону Старотитаровской в правой полосе и столкнулась с попутным Ford. От удара иномарку отбросило влево, а «газель» отбросило на попутный Chevrolet. Через некоторое время в стоящий на дороге Ford врезалась маршрутка Mercedes, которая следовала из Краснодара в Ейск. От удара Ford влетел в отбойник и врезался в легковой Mercedes.
«В результате ДТП стеклянными осколками ранило двоих пассажиров маршрутки. Их отправили в больницу на обследование», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ейское шоссе, вторая машина Мерседес спринтер с пассажирами😕 — О пострадавших ничего неизвестно, но машин скорой помощи приехало много! • 🚩Присылайте фото и видео материал с признаками ЧП нам в Директ!🚩 • #ЧП #Дтп #ТипичныйКраснодар #ТК #tipichkrd #Полиция #Мвд #Россия #Гибдд #Авто #Chp_krd #Краснодар #Ростов #Мото #Ставрополь #Новороссийск #Сочи #Адлер #Анапа #Волгоград #Геленджик #Авария
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