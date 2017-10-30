В Краснодаре в ДТП попали четыре иномарки

Авария произошла 30 октября в 7:40 на перекрестке улиц Северной и Котовского.

По предварительным данным, 69-летний мужчина ехал за рулем Toyota со стороны улицы Севастопольской в сторону Тургенева и на регулируемом перекрестке с улицей Котовского при повороте налево не уступил дорогу Mercedes и столкнулся с ним.

«Из-за удара Mercedes врезался в бордюр, а автомобиль Toyota отбросило на дорожный знак, на припаркованные автомобили Toyota и Fiat с прицепом. В ДТП никто не пострадал», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) Окт 29 2017 в 10:42 PDT

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